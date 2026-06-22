Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti aiemmin maanantaina STEA-avustusten tulevan valtioneuvoston istunnon käsittelyyn.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman pitää pääministeri Petteri Orpon ilmoitusta STEA-avustusten tuomisesta valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi ennenkuulumattomana ja "outona". Rydman kommentoi asiaa MTV Uutisille tekstiviestitse.

Ministeri Rydmanin mukaan kriteerit eivät ole muuttumassa.

– Kriteereistä päättäminen kuuluu yksiselitteisesti asiasta päättävälle ministerille, Rydman kirjoittaa.

STEA eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus ilmoitti sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettavien avustusten kriteerien tiukennuksesta 15. kesäkuuta. Päätöksen tiukennuksista teki sosiaali- ja terveysministeri Rydman. Avustuksista olisi tarkoitus leikata 84 miljoonaa euroa, mikä on noin kolmannes järjestöjen saamista avustuksista.

Uusien kriteerien on tulkittu johtavan leikkauksiin erityisesti kattojärjestöjen rahoituksesta, mutta osuvan myös esimerkiksi vähemmistöryhmien asioita ajaviin järjestöihin.

Riita hallituksessa

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi Helsingin Sanomille perussuomalaisten ministerien aikovan äänestää Orpon esitystä vastaan yleisistunnossa.

Myös Purra katsoo päätöksen avustusten kriteereistä kuuluvan ministeri Rydmanille.

Rydmanin mukaan avustuskriteerit eivät ole niin laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä kysymys, että se olisi lain mukaan ratkaistava yleisistunnossa.