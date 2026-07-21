Kiinalainen Oneplus vetäytyy Suomen markkinoilta. Oneplussan nykyisten käyttäjien laitteet luvataan kuitenkin päivittää jatkossakin.
Älypuhelimistaan tunnettu kulutuselektroniikkabrändi Oneplus vetäytyy Euroopasta ja Yhdysvalloista. Asiasta kertoi Oneplussan kiinalainen emoyhtiö Oppo tiedotteessaan torstaina.
Konsernin liiketoimintamuutoksen takia Oneplus ei jatkossa lanseeraa uusia tuotteita Euroopassa eikä Pohjois-Amerikassa.
Oneplus-laitteiden nykyiset varastot myydään loppuun lähiviikkojen ja -kuukausien aikana, eikä uusia laitteita ole enää tulossa jälleenmyyjille.
Kuvassa OnePlus 13 -älypuhelin.IMAGO/VCG/ All Over Press
Lue myös: Neljä keinoa suojata puhelin tietovarkauksilta
Huoltopalvelu jatkuu
Oppo lupaa tiedotteen mukaan kuitenkin jatkaa sitoutumistaan Suomeen ja Pohjoismaihin sekä tukea nykyisiä Oneplus-käyttäjiä siirtymävaiheen aikana.
Nykyiset Oneplus-käyttäjät voivat tiedotteen mukaan jatkaa asiakaspalvelun ja huoltopalveluiden käyttöä samoissa kanavissa kuin tähänkin asti.