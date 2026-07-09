Linda Lampenius pöyristyi törmätessään takavuosien haastatteluun, jossa käsitellään häntä ja hänen lähtemistään politiikkaan.
Viulisti Linda Lampenius kertoo Instagram-julkaisussaan järkyttyneensä nähtyään vanhan haastattelupätkän, jossa esiintyvät hän ja nykyinen Vantaan kaupunginvaltuutettu Vaula Norrena.
Ylen Nuorten uutiset -ohjelmassa vuonna 1996 nähdyssä haastattelussa keskustellaan Lampeniuksen lähtemisestä mukaan politiikkaan. Lampenius nousi Helsingin kaupunginvaltuustoon RKP:n valtuutettuna vuonna 1996. Hän toimi valtuutettuna vuoteen 1999 saakka.
Lampeniuksen jakamassa vuoden 1996 haastatteluklipissä Ylen Nuorten uutisten juontaja Heli Koskela lainaa Norrenaa, joka oli Koskelan mukaan kuvaillut Lampeniuksen menevän kategoriaan "kaunis neitsyt tai kaunis prinsessa, jolla kuitenkaan oikeasti ei ole valtaa".
– Niin, tai sitten tästä rock-tähdestä tuli mieleen blondi, tämmöinen perus blondi. Että nämä ovat semmoisia hyvin ei-poliittisia rooleja kaikki, Norrena sanoo puhuen vieressään istuvasta Lampeniuksesta.
Juontaja-Koskela kysyy, miten tällaisella roolilla lähdetään politiikkaan, kun henkilöä "pidetään maskottina, eikä valtaa tule".
– Minä uskon, että tulee. Olen aika terävä kyllä. Sanon mielipiteeni enkä pelkää mitään. Minä uskon ja luotan siihen, että minulla on jotain korvien välissä, Lampenius puolustautuu.
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