



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Linda Lampenius järkyttyi nähtyään takavuosien haastattelun – täyslaidallinen kaupunginvaltuutetulle: "Minkälainen ihminen olet?"

Linda Lampenius tyrmistyi nähtyään pätkän vuoden 1996 haastattelusta. Tomi Natri /All Over Press

Julkaistu 09.07.2026 13:51

Linda Lampenius pöyristyi törmätessään takavuosien haastatteluun, jossa käsitellään häntä ja hänen lähtemistään politiikkaan. Viulisti Linda Lampenius kertoo Instagram-julkaisussaan järkyttyneensä nähtyään vanhan haastattelupätkän, jossa esiintyvät hän ja nykyinen Vantaan kaupunginvaltuutettu Vaula Norrena. Ylen Nuorten uutiset -ohjelmassa vuonna 1996 nähdyssä haastattelussa keskustellaan Lampeniuksen lähtemisestä mukaan politiikkaan. Lampenius nousi Helsingin kaupunginvaltuustoon RKP:n valtuutettuna vuonna 1996. Hän toimi valtuutettuna vuoteen 1999 saakka. Lampeniuksen jakamassa vuoden 1996 haastatteluklipissä Ylen Nuorten uutisten juontaja Heli Koskela lainaa Norrenaa, joka oli Koskelan mukaan kuvaillut Lampeniuksen menevän kategoriaan "kaunis neitsyt tai kaunis prinsessa, jolla kuitenkaan oikeasti ei ole valtaa". – Niin, tai sitten tästä rock-tähdestä tuli mieleen blondi, tämmöinen perus blondi. Että nämä ovat semmoisia hyvin ei-poliittisia rooleja kaikki, Norrena sanoo puhuen vieressään istuvasta Lampeniuksesta. Juontaja-Koskela kysyy, miten tällaisella roolilla lähdetään politiikkaan, kun henkilöä "pidetään maskottina, eikä valtaa tule". – Minä uskon, että tulee. Olen aika terävä kyllä. Sanon mielipiteeni enkä pelkää mitään. Minä uskon ja luotan siihen, että minulla on jotain korvien välissä, Lampenius puolustautuu. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lampeniuksella on nyttemmin sananen sanottavanaan takavuosien haastattelusta. Hän on kirjoittanut pitkän tekstin julkaisemansa videoklipin yhteyteen.

– Herrajumala Vaula... tämä "perusblondi" istui tuolloin vieressäsi. Miten pystyit sanomaan sen, minkä sanoit? Minkälainen ihminen olet? Tiedätkö, mitä minä ajattelin kun näin itseni? Hyvä nuori minä! Lampenius kirjoittaa.

Viulisti kertoo nähneensä somepostauksia, joissa Norrena viettää naistenpäivää muiden naisten kanssa. Hän tyrmää tämän olevan varsinaista kaksinaismoraalia.

– Tiedätkö mitä se on, kun nainen tukee muita naisia? No, tässä sinulle esimerkki: nuori nainen uhmaa miljonääriä, vaarantaa henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa, menettää omaisuutensa sekä oman kansansa rakkauden, vain varoittaakseen ja suojellakseen muita naisia! Lampenius kirjoittaa.

– En usko että olet tehnyt edes murto-osaa siitä, mitä minä olen tehnyt muiden naisten puolesta. Sinä päinvastoin olit osa sitä kiusaamisprosessia, hän puhuttelee Norrenaa.

Lampenius sanoo toivovansa, että törmää Norrenaan kasvotusten esimerkiksi omassa konsertissaan.

– Haluan, että katsot minua silmiin ja sanot joko nuo vanhat lauseet uudelleen minulle, tai voit myös valita toisen tien: voit sanoa anteeksi.

Lampeniuksen postaus on kerännyt satoja kommentteja. Moni julkisuudesta tuttu henkilö osoittaa hänelle tukensa julkaisun kommenttikentässä.

– Huhhuh...? Helvetti sä olet bossi, laulaja Sara Siipola kirjoittaa.

– Olet legenda. Aina ja ikuisesti! juontaja Sointu Borg ylistää.

– Ihan käsittämättömän määrän olet saanut kuulla alentavaa paskaa. Olit ja olet upea, juontaja Ellen Jokikunnas kommentoi.

– Voi hyvää päivää! Mutta vitsi, mikä viilipytty Linda, laulaja Jenni Mustajärvi raapustaa.

Myös Norrena on kommentoinut Lampeniuksen postausta. Kommentissaan hän kuvailee Lampeniuksen olevan monilahjakas ja upea nainen ja sanoo tämän olleen sitä jo nuorena.

– Tuossa klipissä ei käsitellä sinua henkilönä, ihmisenä, taiteilijana tai poliitikkona, vaan siinä arvioidaan, millaista julkikuvaa (tavaramerkki) Linda Lampenius edusti tuona aikana ja millaista stereotyyppiä Lindasta mediassa luotiin, Norrena kommentoi.

Norrenan mukaan kyse ei ole Lampeniuksesta, vaan tämän imagosta, jonka hän kuvaa näyttäytyneen "jossain määrin stereotyyppisenä, arkkityyppisenä hahmona".

– Sinut puettiin mm. Pamela Andersoniksi naistenlehden juttuun. Sinun nimelläsi lanseerattiin Linda-siideri. Esiinnyit seksikkään vähäpukeisena. Siinä ei ole mitään pahaa, mutta siitä on seurauksia julkikuvaan, Norrena kirjoittaa.

– On hienoa, että olet kaikista ennakkoluuloista ja mediakuvista huolimatta selviytynyt järjissäsi kaikesta tuosta myllytyksestä. Toivon sinulle kaikkea hyvää! hän päättää kommenttinsa.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica

Linda Lampenius järkyttyi nähtyään takavuosien haastattelun | MTV Uutiset