1960-luvulla syntynyt mies kuoli mönkijän alle Rukalla, kun mönkijä kaatui hänen päälleen vielä tuntemattomasta syystä.
Rukan maanantaisessa mönkijäturmassa kuollut oli kaupungin työntekijä, joka kuoli kesken työpäivän, Kuusamon kaupungilta kerrotaan STT:lle.
Onnettomuudessa 1960-luvulla syntynyt mönkijää kuljettanut mies oli tekemässä huoltotehtäviä Rukan hiihtostadionilla, kun hän jäi kaatuneen mönkijän alle.
Tämänhetkisen tiedon mukaan hän oli työtehtävällä yksin ja hälytti itse apua paikalle. Mies kuoli tapahtumapaikalle.
Vielä ei tiedetä, mitä onnettomuudessa tarkalleen ottaen tapahtui.
Kuusamon kaupunki järjestää työntekijöilleen kriisiapua.