Sosiaalisen median vaikuttaja, jolla on tällä hetkellä peräti 24 miljoonaa Instagram-seuraajaa, kertoi nähneensä unia Miamin jalkapallokentälle tunkeutuneista avaruusolennoista.
Hän sanoi "selvästi nähneensä pelaajien joutuneen ensimmäisen saapuneen aluksen kyytiin".
– Olin itse siinä aluksessa. Kun alus nousi ilmaan, paikalle saapui emoalus, paljon suurempi alus, joka otti jalkapallokentältä mukaansa tuhansia ihmisiä. Näin paljon huutoa, itkua, kyyneleitä, kärsimystä, brasilialaisspiritualisti jatkoi.
Naisen mukaan kyseessä oli jo toinen kerta, kun hän näki asiasta unta.
– Sanotaan, että 24. päivänä tässä ottelussa, tällä Miamin jalkapallokentällä, tapahtuu jotain todella pahaa.
Miamin stadionin lähellä ei ollut virallisia varoituksia minkäänlaisesta epätavallisesta ilmatoiminnasta. Miamin kansainvälinen lentoasema löi kuitenkin humoristisesti vettä myllyyn.
– Yhdysvaltain ilmailuhallinto on juuri antanut virallisen ilmatilarajoituksen tämän illan Skotlanti–Brasilia-otteluun johtuen raporteista... epätavallisesta ilmatoiminnasta alueella, Miamin kansainvälinen lentoasema kirjoitti virallisella X-tilillään.
Se julkaisi samalla manipuloidun kuvan lentoaseman yläpuolella leijailleesta avaruusaluksesta.
Yhdysvaltain aikaa keskiviikkona pelattu ottelu päättyi Brasilian 3–0-voittoon. Yllätys, yllätys, avaruusaluksia tai -olentoja ei Miamissa havaittu.
0:44Menikö oikein? Kaksi hyväksyttyä maalia viimeistelleeltä Vinicius Juniorilta hylättiin yksi osuma VAR-tarkistuksen jälkeen.
Brasilia voitti C-lohkon. Skotlanti sijoittui lohkokolmoseksi ja jännittää pudotuspeleihin pääsyn kohtaloa lohkokolmosten vertailussa.