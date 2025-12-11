Sarah Dzafcen titteli Miss Suomena on päätetty.

Vuoden 2025 Miss Suomi Sarah Dzafcen titteli on päätetty. Sunneva Sjögren kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa 11. joulukuuta.

– Olemme yhdessä Miss Suomi -organisaation kanssa päättäneet, että minä Sarah Dzafce en jatka enää Miss Suomena. Haluan tällä teolla näyttää kuinka vakavasti otamme tilanteen, ja että rasismi ei ole millään tavalla hyväksyttävää, Dzafce kommentoi itse tilaisuudessa.

Hänen tilalleen Miss Suomeksi kruunattiin ensimmäinen perintöprinsessa Tara Lehtonen.