Kauhajokelaisesta kultasepänliikkeestä vietiin yöllä huomattava määrä omaisuutta, epäilee poliisi.

Kauhajoen keskustassa sijaitsevassa liikekiinteistössä toimivaan kultasepänliikkeeseen murtauduttiin tiistaina 21. heinäkuuta aamuyöllä.

Vartiointiliike sai hälytyksen kohteesta kello 4.25, mutta epäillyt tekijät ehtivät poistua paikalta ennen vartijan saapumista.

Pohjanmaan poliisi epäilee, että liikkeestä anastettiin huomattava määrä omaisuutta. Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä varkautena. Tapahtumapaikan tekninen tutkinta sekä muu esitutkinta jatkuu.

Poliisi pyytää havaintoja alueella aamuneljän ja aamuviiden välisenä aikana liikkuneista ajoneuvoista ja henkilöistä. Erityisesti kaikki havainnot, jotka voivat liittyä tapahtumaan tai epäiltyjen liikkumiseen, voivat olla tutkinnan kannalta merkityksellisiä.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan Pohjanmaan poliisin vihjepuhelimeen 0295 415 501 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.