Suomalaista olympiapainijaa ja arvokisamitalistia Arvi Savolaista, 27, syytetään pahoinpitelyistä.
Painija Arvi Savolaista syytetään sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä ja kolmesta pahoinpitelystä Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteet nostettiin viime kuussa.
Epäillyt rikokset tapahtuivat elokuussa 2024 ja huhtikuussa 2025.
Iltalehti tavoitti Savolaisen asian tiimoilta. Painija totesi, ettei ollut ennen yhteydenottoa tietoinen syytteiden nostamisesta, eikä kommentoinut asiaa enempää.
Savolainen on kreikkalais-roomalaisen painin vuoden 2022 EM-hopeamitalisti 97-kiloisissa sekä moninkertainen nuorten arvokisamitalisti. Hän on edustanut Suomea kaksissa olympiakisoissa.
Savolainen palvelee liikunta-aliupseerina Puolustusvoimien urheilukoulussa Santahaminassa.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.