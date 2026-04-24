Sarah Dzafce kertoi Huomenta Suomessa viimevuotisen rasismikohunsa seurauksista.

Miss Suomeksi viime vuoden syyskuussa kruunattu Sarah Dzafce ajautui kansainväliset mittasuhteet saaneen kohun silmään loppuvuonna, kun hänestä lähti leviämään kuva, jossa hän venyttää silmiään. Kuvan yhteyteen oli kirjoitettu "kiinalaisen kaa syömäs".

Kohun vuoksi Dzafce joutui luopumaan kruunustaan joulukuussa. Hänen tilalleen Miss Suomeksi nousi Tara Lehtonen.

Nyt, kun kohusta on vierähtänyt muutama kuukausi, voi Dzafce kertomansa mukaan todella hyvin.

– Minulla meni tosi pitkään, ennen kuin tajusin, mitä oli oikeasti tapahtunut. Elin kuukauden tuon jälkeen aivosumussa, jonka jälkeen vasta heräsin, että hetkonen, mitähän joulukuussa oikein tapahtui. Sitten rupesin vasta kunnolla käsittelemään fiiliksiäni, hän kertoi Huomenta Suomen haastattelussa perjantaiaamuna.

Dzafcella ei kertomansa mukaan ollut mahdollisuutta puolustaa titteliään ja esittää vastalauseita kruunusta luopumiselle.

– Siinä ei annettu vaihtoehtoa pitää (kruunusta kiinni). Se oli vain, että kynä käteen ja nimi paperiin -tyylisesti. Jälkeenpäin ajateltuna tuon tilanteen olisi voinut hoitaa eri tavalla.