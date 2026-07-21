Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) kertoo, että se tarkastelee Laukaan Vihtavuoren räjähdysonnettomuuden turvallisuustutkinnassa muun muassa räjähdetehtaan työkäytäntöjä.
Tutkinta myös selvittää, miten usean yrityksen yhteisen työympäristön turvallisuusriskejä hallitaan.
Otkes kertoo selvittävänsä muun muassa sitä, miten pääurakoitsija varmistaa aliurakoitsijoiden turvallisen toiminnan tehtaalla.
Räjähdyksessä viime keskiviikkona kuoli yksi ihminen ja loukkaantui toinen.
Lisäksi tutkinnassa arvioidaan valvovan viranomaisen toimintaa. Otkesin tutkinnassa ei puututa syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin.