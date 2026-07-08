Törkykommentit yllättivät Maajussille morsian -Villen: "Kyllä se aika hurjaa menoa oli"

– Kun sieltä tullaan nimimerkkien takaa kommentoimaan, niin kyllä se aika hurjaa menoa oli välillä, hän sanoi vieraillessaan Huomenta Suomessa keskiviikkona 8. heinäkuuta.

Panu Pokkisen vaimolta riipaiseva päivitys: "Apu tuli liian hitaasti"

– Joka aamu, kun heräsin ja avasin kännykkäni, sain siistiä ja putsata kommentteja pois. Siellä oli sellaisia kommentteja, joita en viitsi tässä edes ääneen lausua.