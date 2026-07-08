Ville Witka kertoo yllättyneensä siitä, miten raadollinen paikka sosiaalinen media voi olla.
Ville Witka oli osannut odottaa jo etukäteen, että hänen osallistumisestaan Maajussille morsian -ohjelmaan saattaisi seurata jonkinlaista kohinaa. Hän viettää talvet Espanjassa oliiviöljybisnekseensä liittyvien töiden parissa, eikä näin ollen ole maajussi kaikkein perinteisimmästä päästä.
Julkisuus on muun muassa muusikkona tunnetulle miehelle tuttua jo kolmenkymmenen vuoden takaa. Eron tähän päivään tekee kuitenkin se, ettei tuolloin ollut somen keskustelupalstoja.
Vaikka Ville kuvaakin olevansa monissa liemissä keitetty kaveri, tuli sosiaalisen median raadollisuus hänelle puun takaa.
– Kun sieltä tullaan nimimerkkien takaa kommentoimaan, niin kyllä se aika hurjaa menoa oli välillä, hän sanoi vieraillessaan Huomenta Suomessa keskiviikkona 8. heinäkuuta.
Villen mukaan ilkeät kommentit tuntuivat raskailta.
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Villen mukaan kommentointi valui keskustelupalstoilta hänen firmansa sometileille. Se oli hänelle liikaa.