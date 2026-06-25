MTV Uutiset kysyi eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta, kuinka pahassa kriisissä hallitus heidän mielestään tällä hetkellä on.
Petteri Orpon (kok.) hallitus ajautui kriisiin sosiaali- ja terveysalan järjestöille suunnattujen STEA-avustusten takia.
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) STEA-avustuksiin liittyvät kriteerit otettiin hallituksessa uuteen valmisteluun Rydmanin ja perussuomalaisten vastustuksesta huolimatta.
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MTV Uutiset kysyi eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta ennen SuomiAreenassa järjestettyä perinteistä puheenjohtajatenttiä, kuinka pahassa kriisissä hallitus on tällä hetkellä asteikolla yhdestä kymmeneen.