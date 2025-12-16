Perussuomalaiset osoittivat tukensa Sarah Dzafcelle venyttämällä silmiään somekuvissaan. Vasemmalla Juho Eerolan ja keskellä Kaisa Garedewin kuvajulkaisut. Oikealla pysäytyskuva Sebastian Tynkkysen videosta. MTV Uutiset / Kuvakaappaukset Facebookista ja X:stä