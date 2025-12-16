Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo, että yhtiö on saanut negatiivisia viestejä sosiaalisessa mediassa Japanin X-tilillään.
Lentoyhtiö Finnair kertoo Ylelle tänään julkaistussa jutussa, että maailmalle levinneet, rasistisiksi koetut kuvat Miss Suomi -kohun ympärillä haittaavat yhtiön toimintaa. Finnair kertoo saaneensa japaninkieliselle X-tililleen lukuisia kommentteja, joihin on liitetty perussuomalaisten kansanedustajien silmienvenytyskuvia.
Miss Suomi Sarah Dzafce menetti tittelinsä ja kruununsa 11. joulukuuta sen myötä, kun sosiaalisessa mediassa levisi kuva, jossa hän venyttää silmiään. Tämän myötä perussuomalaiset ovat jakaneet somessa kuvia, joissa he niin ikään venyttävät silmiään ja sanovat osoittavansa tukensa Dzafcelle.
Tallqvist kertoo STT:lle, että kuvat on koettu rasistisiksi. Kommenttien yhteinen viesti on, että älkää matkustako Suomeen tai Finnairilla.