Nurmijärven eilisessä nokkakolarissa kuoli etupenkillä matkustanut lapsi.

Nurmijärvellä maanantaina 20. heinäkuuta tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.

Hangontiellä tapahtuneessa nokkakolarissa oli osallisena kaksi henkilöautoa, joista toisen epäillään toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautuneen vastaantulevan liikenteen kaistalle aiheuttaen törmäyksen.

Kyseisessä autossa oli kuljettajan lisäksi matkustaja. He molemmat loukkaantuivat törmäyksessä.

Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli kolme ihmistä, joista matkustajan istuimella edessä istunut 12-vuotias poika kuoli. Kaksi muuta autossa ollutta loukkaantuivat.

Tapahtunutta tutkitaan tässä vaiheessa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja kolmena vammantuottamuksena. Rikosnimikkeet voivat vielä muuttua esitutkinnan kestäessä.

Päihteillä ei tällä hetkellä epäillä olevan osuutta onnettomuuteen, mutta varmuus saadaan myöhemmin esitutkinnan edetessä.

Poliisi ja onnettomuustutkintalautakunta jatkavat onnettomuuden selvittämistä.

Tällä hetkellä asiasta ei tiedoteta enempää.