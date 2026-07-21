Hyvinkään maanantaisessa lentoturmassa kuoli 71-vuotias mies ja loukkaantui vakavasti 48-vuotias mies.

Maanantai-iltana Hyvinkään moottoriurheilukeskuksen alueelle pudonnut pienlentokone oli täyssähköinen ja merkiltään Pipitrel Alpha Electro.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tiedotteen mukaan maahansyöksy tapahtui vain hetki Hyvinkään lentokentältä tapahtuneen nousun jälkeen.

Lentoturmassa kuoli koneessa olleesta kaksihenkisestä miehistöstä 71-vuotias mies ja loukkaantui vakavasti 48-vuotias mies.

Alustavien tietojen mukaan molemmilla koneessa olleilla miehillä oli lentokokemusta muuten, mutta myös kyseisellä konetyypillä.

Tällä hetkellä ei ole varmuudella tietoa, kumpi miehistä ohjasi konetta tai miksi kone putosi.

Onnettomuuden tutkinta jatkuu, ja onnettomuudessa loukkaantunutta lentäjää puhutetaan heti, kun se on mahdollista.