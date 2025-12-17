Sosiaalisessa mediassa kiertää Finnairin vanha mainos, joka näyttäytyy nykypäivänä vähintäänkin kyseenalaisena.

Sosiaalisessa mediassa jaetaan Finnairin mainosta vuodelta 1988. Mainoksessa on karikatyyrinen aasialaishahmo, jolla on kartionmallinen olkihattu päässään. Mainoksessa on myös teksti "Helsinki Beijing".

Kyseessä on Finnairin silloisen uuden Pekingin-reitin mainoskuva.

Finnair selittää mainosta X-palvelussa.

– Mainos on 37 vuotta vanha, ja se tehtiin Finnairin Pekingin-reitin avauksen yhteydessä. Se heijastaa aikansa mainonnassa vallinnutta kuvastoa. Nykyvalossa ymmärrämme, että mainos herättää aiheellista kritiikkiä. On meille täysin selvää, että emme tekisi vastaavaa sisältöä enää tänä päivänä, Finnair selittää X-profiilissaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Julkaisussa todetaan, että monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat yhtiön keskeisiä arvoja.

"Älkää matkustako Finnairilla"

Finnair kertoi Ylelle aiemmin, että maailmalle levinneet, rasistisiksi koetut kuvat Miss Suomi -kohun ympärillä haittaavat yhtiön toimintaa.

Finnair on saanut japaninkieliselle X-tililleen lukuisia kommentteja, joihin on liitetty perussuomalaisten kansanedustajien silmienvenytyskuvia.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoi Ylelle, että viesti on ollut kaikissa kommenteissa samansuuntainen.

– Älkää matkustako tähän maahan, älkää matkustako Finnairilla, Tallqvist kertoi Ylelle sähköpostitse.

Silmienvenytyskohu sai alkunsa, kun sosiaalisessa mediassa levisi kuva, jossa entinen Miss Suomi Sarah Dzafce venyttää silmiään. Hän menetti tittelinsä ja kruununsa 11. joulukuuta tämän myötä.

Sen jälkeen perussuomalaiset ovat jakaneet somessa kuvia, joissa he niin ikään venyttävät silmiään ja sanovat osoittavansa tukensa Dzafcelle.