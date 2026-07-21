Vaasassa syövyttävää nestettä päälleen saanut lapsi loukkaantui pahoin – näin epäillyt ovat puhuneet poliisille

Tarkemmin tapahtumien taustoja tai syitä se ei avaa.

– Olemme kuulleet teosta epäiltyjä henkilöitä. He ovat hyvässä yhteistyössä selvittäneet tapahtuman kulkua ja omalta osaltaan auttaneet selvittämään tapahtumaa, poliisi kertoo MTV Uutisille sähköpostitse.

Poliisi tavoitti epäillyt henkilöt pian tapahtuman jälkeen. Teosta epäillään yhtä alle 15-vuotiasta ja yhtä alle 18-vuotiasta nuorta.

– Poliisi ei ota tässä vaiheessa kantaa näihin asioihin, sillä kuulustelut ovat vielä kesken.