Törkeästä rikoksesta epäillyt lapset ovat auttaneet tapahtuneen selvittämisessä.
Poliisi jatkaa tutkintaa tapauksessa, jossa 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin putkenavausnestettä Vaasassa sunnuntai-iltana 12. heinäkuuta.
Uhrille aiheutui teosta vakavia vammoja ja hänet kuljetettiin ambulanssilla kiireellisesti sairaalahoitoon. Lapsi on jo päässyt kotiin.
Poliisi ei kommentoi tarkemmin lapsen terveydentilaa.
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Poliisi tavoitti epäillyt henkilöt pian tapahtuman jälkeen. Teosta epäillään yhtä alle 15-vuotiasta ja yhtä alle 18-vuotiasta nuorta.
Poliisi kertoo, että heidän kuulustelunsa ovat sujuneet hyvin.
– Olemme kuulleet teosta epäiltyjä henkilöitä. He ovat hyvässä yhteistyössä selvittäneet tapahtuman kulkua ja omalta osaltaan auttaneet selvittämään tapahtumaa, poliisi kertoo MTV Uutisille sähköpostitse.
Tapahtumapaikalla Variskan koulun pihalla, Vaasan Ristinummella oli myös useampi muu henkilö, jotka todistivat tapahtumaa. Poliisilla on lisäksi valvontakamerakuvaa paikalta, jossa tapahtumien kulku näkyy.
Helsingin Sanomien mukaan pojan vanhemmat tulivat Suomeen yli 20 vuotta sitten kiintiöpakolaisina Etelä-Sudanista. Aiemmin julkisuudessa epäiltiin tapahtumaan liittyvän rasistinen motiivi, mutta poliisin mukaan tällaista ei tutkinnassa ole ilmennyt.
Tarkemmin tapahtumien taustoja tai syitä se ei avaa.