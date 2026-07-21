Marjaana Lehtinen oikoo huhuja sometilillään.

Vuoden 2017 Miss Plus Size -voittaja Marjaana Lehtinen oikoo tuoreimmassa Instagram-postauksessa huhuja. Hän oli kertonut aikaisemin olevansa rikki, ja moni oli tulkinnut tämän tarkoittavan eroa.

– Se ei ollut mikään salainen ilmoitus erosta. Meillä on kaikki hyvin. 21 vuotta yhdessä ei tarkoita todellakaan täydellistä matkaa ilman vaikeita hetkiä, mutta se tarkoittaa sitä, että kaikkien niiden ärsyttävienkin hetkien jälkeen valitaan edelleen toisemme, hän kirjoittaa.

– Tässä pien muistutus meille kaikille: Älä oleta. Kaiken taakse ei näe somesta. Jos joku kertoo olevansa rikki, ehkä ensimmäinen kysymys ei ole “mitä tapahtui?” tai levitellä omia johtopäätöksiä.

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Hän meni naimisiin pitkäaikaisen miesystävänsä kanssa vuonna 2023.

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