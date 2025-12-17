Pääministeri Petteri Orpo pyysi anteeksi perussuomalaisten puolesta Miss Suomen rasismikohun myötä.

MTV:n yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen analysoi MTV Uutiset livessä, miksi pääministeri Petteri Orpo pyysi anteeksi perussuomalaisten puolesta.

Perussuomalaiset levittivät sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa venyttävät silmiään, sen jälkeen, kun entisen Miss Suomen Sarah Dzafcen silmienvenytyskuvasta nousi kohu ja hän menetti tittelinsä ja kruununsa.

Orpon anteeksipyyntöviesti on julkaistu ainakin Suomen Japanin- ja Etelä-Korean-suurlähetystöjen sosiaalisen median kanavilla.

– Orpo tekee damage controlia, pyytää käytännössä anteeksi mielipahaa näistä lapsellisista ja rasistisista kuvista, mitä on Aasiassa aiheutunut. Pyritään tavallaan patoamaan negatiivisia vaikutuksia, Loikkanen kertoo.

– [Perussuomalaisten] kuvat ovat nousseet ilmeisen suureksikin uutiseksi Aasiassa. Pyritään pelastamaan, mikä pelastettavissa on. Näyttää siltä, että tämä on vaikuttanut ja vaikuttaa Suomen maakuvaan ja maineeseen, hän jatkaa.

Loikkanen pitää Orpon anteeksipyyntöä poikkeuksellisena.

– Hän tuntuu pyytävän anteeksi mielipahan ja kuvien lisäksi myös tulkintani mukaan saamattomuuttaan aiempien rasismikohujen osalta. Tällä hallituksella on ollut useita vastaavanlaisia tilanteita, joita on puitu ja niistä on tehty tiedonantoja, lausuntoja ja pelisääntöjä. Mutta niihin ei ole puututtu riittävän tiukasti.

– Perussuomalaiset heittivät rasisminvastaisen tiedonannon roskikseen, eli se jäi tyhjäksi paperiksi, Loikkanen toteaa.

Torstaiseen perussuomalaisten ryhmäkokoukseen kohdistuu kiinnostusta ja painetta, sillä Loikkasen mukaan heidän tulisi keksiä, miten silmänvenytyskuvien levittäjiä rangaistaan ja samalla säilytetään kasvot omien äänestäjien silmissä.

Poliittisesti on kyse isoista panoksista, koska pöydällä on hallitusyhteistyö perussuomalaisten ja varsinkin kokoomuksen välillä. Mutta toisaalta pelissä on myös pääministerin arvovalta.

– Hän on sanonut, että kun pelisääntöjä rikotaan, niin rangaistuksia pitää tulla. Jos perussuomalaiset eivät nyt anna omilleen rangaistuksia, herää vakavia kysymyksiä pääministerille, hallituksen johtajalle, miten tästä eteenpäin, koska hän on sanonut, ettei hallitus ole toimintakykyinen, jos rangaistuksia ei seuraa, Loikkanen tiivistää.