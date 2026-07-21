Kaksois-Trumpin henkilöllisyys paljastui ja se huvittaa monia.
Presidentti Donald Trumpin jalkapallon MM-kisojen jälkeinen haastattelu on herättänyt hilpeyttä.
Syynä ei suinkaan ollut se, mitä presidentti sanoi, vaan se mitä tapahtui haastattelutilanteen aikana presidentin takana.
Trumpin takana vaelteli tummansiniseen pukuun pukeutunut mies, jota on verrattu presidentin suoranaiseksi kaksoisolennoksi.
Amerikkalaisen The Daily Show -satiiriohjelman juontaja Jon Stewart tarttui aiheeseen illan lähetyksessä.
– Mitä, hetkinen! Onko tuo Trump vai onko tuo vara-Trump, Stewart päivittelee.
Aiheeseen tarttunut riippumaton valkovenäläinen uutissivusto Nexta vitsailee, että Amerikka on alkanut käyttää nyt Venäjältä tuttuja menetelmiä.
– Jos Vladimir Putinilla on väitetysti "kaksoisolentoja", miksei Trumpillakin voisi olla varamies, Nexta vitsailee.
Nexta jatkaa, että miehen henkilöllisyys on selvillä. Takana vaeltava mies on presidentin vaimo Melanie Trumpin isä ja Donald Trumpin appiukko Viktor Knavs.
Liikemiehenä uraa tehnyt Knavs on vain kaksi vuotta vanhempi kuin vävypoikansa. Trump kehui, että hänen appensa oli ennen huippujalkapalloilija.