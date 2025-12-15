Uoti jakoi hänestä ja Dzafcesta kuvan Instagramin tarinat-osioon maanantaina. Hän kirjoitti tekstiksi kuvaan ”uusi asiakas”.

Miss Suomi -kruununsa ja -tittelinsä 11. joulukuuta menettänyt Sarah Dzafce on palkannut juristi ja oikeustieteen tohtori Kari Uotin . Uoti vahvistaa tiedon MTV Uutisille.

Kari Uoti on edustanut aikoinaan muun muassa Nuorisosäätiön hallituksen entistä puheenjohtajaa Perttu Nousiaista. ATTE KAJOVA

– Sanotaan näin, että jos joku kääntyy minun puoleeni, hänellä on jokin murhe tai oikeudellinen ongelma, johon hän tarvitsee juristin apua. Minä kun en anna esimerkiksi laulutunteja, Uoti hymähtää IL:lle.

Kruununmenetys rasismikohun saattelemana

Dzafce joutui luopumaan tittelistään rasismikohun saattelemana. Päätös tuli sen jälkeen, kun hänestä levisi sosiaalisessa mediassa kuva, jossa hän venyttää silmiään.

– Nuori nainen, tyttö, oli hymyillyt ystävänsä kameralle, venyttänyt kulmiaan, eikä muuta. Hän ei postannut kuvaa, ei kirjoittanut siihen mitään, ei tehnyt muuta kuin ilmeili kaverilleen. Onko tämä peruste purkaa sopimus? No ei ole, Uoti kirjoittaa.