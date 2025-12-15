Miss Suomi -tittelistään kohun saattelemana luopunut Sarah Dzafce on palkannut juristi Kari Uotin.
Miss Suomi -kruununsa ja -tittelinsä 11. joulukuuta menettänyt Sarah Dzafce on palkannut juristi ja oikeustieteen tohtori Kari Uotin. Uoti vahvistaa tiedon MTV Uutisille.
Uoti jakoi hänestä ja Dzafcesta kuvan Instagramin tarinat-osioon maanantaina. Hän kirjoitti tekstiksi kuvaan ”uusi asiakas”.
Uoti kertoi Iltalehdelle, ettei voi kommentoida, miksi Dzafce on hänen uusi asiakkaansa.
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.