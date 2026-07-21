Eduskunta kokoontuu tänään kesätauoltaan puimaan kohua herättäneen Garden Helsinki -hankkeen rahoitusta. Lähetys eduskunnasta alkaa kello 11.50 ja sitä voi seurata yllä olevasta ikkunasta.
Eduskunta kokoontuu tänään täysistuntoon kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki -hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta.
Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä, kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia areenahankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon.
Pääministeri Orpo ilmoitti eilen hallituksen kokonnuttua asian tiimoilta, ettei areenahankkeen valtiontukea enää edistetä.
Hallitus oli myöntänyt viime vuonna Garden Helsingille 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen. Tuen myöntämisestä tuli kohu, koska se oli myönnetty ilman virkamiesvalmistelua. Pääministeri Orpon roolia päätöksen teossa on haluttu selvittää.
Garden Helsinki on Helsingin Töölöön, jäähallin vieressä sijaitsevan parkkipaikan alueelle, kaavailtu areenakompleksi.
Hanketta on suunniteltu yli viisitoista vuotta. Sen tavoite on lisätä Helsingin kapasiteettia isojen artistien konsertteja sekä urheiluseurojen otteluita ja harjoittelua varten.