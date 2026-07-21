Norjan poliisilla on mahdollinen epäily liittyen massiiviseen tulipaloon.

Norjan poliisi epäilee yhtä henkilöä perjantaina Krokstadelvassa Drammenissa alkaneesta tulipalosta, kertoo NRK.

Poliisin mukaan henkilöä ei välttämättä kuitenkaan epäillä rikoksesta.

– Vaikka henkilöllä on epäillyn asema, se ei tarkoita, että poliisilla olisi tietoa siitä, mikä palon syy oli tai miten palo sai alkunsa tai, että olisi tapahtunut jotain rikollista, sanoo poliisivaltuutettu Nina Fladhus NRK:lle.

Perjantaina 17. heinäkuuta syttynyt palo tuhosi yli sata asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon.

Paloa on kuvailtu suurimmaksi Norjassa yli sataan vuoteen.

Palon tutkinta ei ole päässyt alkamaan, koska palopaikalla on vielä liian kuuma. Palon syttymispaikasta on epäily, mutta syy on yhä epäselvä.

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