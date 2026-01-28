Eurooppaan sijoittavat rahastot ovat kiilanneet ensi kertaa 2020-luvulla Suomen osakemarkkinoille sijoittavien rahastojen edelle, kertoo OP Pohjolan Rahastopulssi.
Sekä Pohjois-Amerikka että Eurooppa ovat nyt Suomea houkuttelevampia sijoituskohteita. Aiemmin vuonna 2024 Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot ylittivät osuudenomistajien määrässä Suomeen sijoittavat osakerahastot, OP kertoo.
Kaikkiin Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehtiin viime vuonna sijoituksia 5,6 miljardilla eurolla.
OP:n Rahastopulssi -selvityksessä hyödynnetään sekä Suomen Sijoitustutkimus -yhtiön Finanssiala ry:lle tuottaman rahastoraportin että OP Pohjolan dataa.
Data kuvaa sekä suomalaisten kotitalouksien että suurimpien suomalaisten institutionaalisten sijoittajien, kuten vakuutuslaitosten, sijoituksia suomalaisiin rahastoihin.
Pohjois-Amerikan suosio vaimeni
OP Pohjolan päästrategin Lippo Suomisen mukaan nykyinen kehityssuunta kertoo siitä, että viesti sijoitusten hajauttamisen tärkeydestä on mennyt perille.