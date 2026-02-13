Yritysten investointihalut ovat pysyneet vaatimattomina, kertoo tuore pk-yritysbarometri.

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset laskivat hieman viime syksystä ja ovat nyt samalla tasolla kuin vuosi sitten, ilmenee tuoreesta pk-yritysbarometristä.

Yritysten näkymiä synkentävät Yhdysvaltojen asettamat tullit, kiristyneet kansainväliset suhteet sekä Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen.

Yhtä moni yritys odottaa taloustilanteen paranevan kuin heikkenevän.

Barometrin perusteella pk-yritysten rahoituksen saatavuudessa on yhä isoja haasteita. Rahoitusta tarvinneista yrityksistä 38 prosenttia sanoi, ettei ole saanut tai hakenut rahoitusta tarpeesta huolimatta.

– On huolestuttavaa, että rahoituksen saatavuuden vaikeutuminen edelleen haittaa yritysten hankkeiden toteutumista, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) tiedotteessa.

Pk-yritysten investointihalut ovat pysyneet vaatimattomina. Kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointeja vähentäviä yrityksiä kuin niitä, joilla investointien odotetaan lisääntyvän.

Myönteistä kuitenkin on, että maksuvaikeudet ovat selvästi vähentyneet.

Työllisyyden toipumista pitää vielä odottaa

Pk-yritysten rekrytointiaikeet eivät ole juuri vähentyneet syksyn barometriin verrattuna. Pk-yrityksistä 14 prosenttia aikoo lisätä henkilökuntansa määrää, kun 12 prosenttia ennakoi vähentävänsä sitä. Selvä enemmistö eli 74 prosenttia yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen henkilöstönsä.