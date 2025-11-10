Suomalaiset kotitaloudet sijoittivat runsaasti lisää sijoitusrahastoihin syyskuussa, kertoo Suomen Pankki.
Uusien sijoitusten ja positiivisen arvon kehityksen myötä kotitalouksien sijoitukset kotimaisiin sijoitusrahastoihin olivat syyskuun lopussa suurimmillaan kautta aikojen, kaikkiaan 41,6 miljardia euroa. Rahastosijoituksista suurin osa oli osakerahastoissa ja korkorahastoissa.
Nettomääräisesti uusia sijoituksia tehtiin 376 miljoonan euron edestä, mikä on vuodesta 2009 alkavan tilastointihistorian suurin kuukauden aikana sijoitettu määrä. Tammi–syyskuun aikana sijoituksia tehtiin noin viidennes enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Myös kotitalouksien rahasto-osuusomistukset ulkomaisista sijoitusrahastoista olivat syyskuun lopussa suurimmillaan kautta aikojen.