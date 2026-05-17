Seinäjoella varhaista työkyvyttömyyseläkettä lähentyviä työntekijöitä uudelleensijoitetaan uuteen työhön kaupungin ja paikallisen yhdistyksen yhteistyönä. Kaupungin mukaan eläkemaksuissa on vuosien mittaan säästynyt noin 250 000 euroa henkilöä kohden, kun eläkkeen sijaan löytyy uusi työ.

Seinäjoen kaupunki uudelleensijoittaa sairaseläkeputkeen siirtymässä olevia työntekijöitään paikallisen yhdistyksen kautta.

Kaupunki rahoittaa yhdistyksen toimintaa noin miljoonalla eurolla vuodessa, ja yhdistys järjestää sen turvin monipuolista työttömien toimintaa muillekin tarvitseville.

Mallissa työntekijälle etsitään terveydentilaan sopivampi tehtävä työkyvyttömyyseläkkeen sijaan.

– Olen ollut tässä (työtehtävässä) nyt seittemän vuotta ja olen todella kiitollinen että kaupungilla on mahdollisuus sijoittaa terveydellisistä syistä uuteen työtehtävään, sanoo vanhustyön ohjaaja Marjaana Ahopelto.

– Nyt on työpaikka sellainen mielekäs ja työtehtävät minulle sopivat, että tässä on hyvä olla, Ahopelto jatkaa.

Mallin piirissä olevassa toiminnassa arki rakentuu myös yhdessäolosta.

– Täällä on aina seuraa. Minä olen ihmisten perähän, sanoo Taina Niemi.