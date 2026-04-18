Aku Hirviniemi menestyy yrittäjänä, mutta sydän sykkii yhä näyttelemiselle.

Näyttelijä ja yrittäjä Aku Hirviniemen johtama ja osittain omistama Helsingin Kello ja Kulta pääsi heti ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotenaan plussan puolelle.

Viihdejulkaisu Uuno sekä Seiska-lehti kertovat, että yhtiö teki vuonna 2025 yhteensä lähes 3,5 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Voittoa jäi 46 000 euroa. Se on aloittelevalle yritykselle hyvin, sillä yleensä ensimmäiset vuodet ovat usein vaikeimmat ja jäävät jopa roimasti miinukselle.

Vuonna 2024 yrityksellä oli liikevaihtoa 270 000 euroa, eli alle kymmenesosa viime vuoden liikevaihdosta.

MTV Uutiset tavoitti yhtiön toimitusjohtajana työskentelevän Hirviniemen puhelimitse kommentoimaan yhtiön menestymistä.

– Kiitollisena ja nöyrin mielin otetaan vastaan se, että ollaan jääty plussan puolelle, vaikka kyseessä oli vasta ensimmäinen varsinainen vuosi toiminnassa, Hirviniemi sanoo.

Yritys perustettiin heinäkuussa 2024. Aluksi toimialana oli arvokellojen myynti ja osto; sittemmin bisnestä on laajennettu jalometallien, kuten kullan, ostamiseen ja myyntiin. Hirviniemi toimii toimitusjohtajana ja on yksi yrityksen omistajista. Muut haluavat hänen mukaansa pitää matalaa profiilia.

– Reiluista kaupoista ja luotettavuudesta olemme saaneet positiivista palautetta. Se on minusta osasyy siihen, että ensimmäinen vuosi on mennyt näin hyvin.

Vauhdikkaasta alusta kertoo myös se, että yritys on avannut tänä vuonna toisenkin toimipisteen Helsingissä.