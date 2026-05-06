Ajatukset hyvinvointivaltion olemassaolon tärkeydestä ovat jakautuneet ääripäihin puolueissa.

Hyvinvointivaltiosta käytävä keskustelu on Suomessa polarisoitunut 2020-luvulla, ja asenteet ovat koventuneet etenkin heikossa asemassa olevia kohtaan. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari arvioi, että hyvinvointivaltio ole enää puolueiden yhteinen tavoite.

– Hyvinvointivaltio ei entiseen tapaan ole kansallinen projekti, vaan se on voimakkaasti toiseen näistä isoista blokeista kietoutuva. Toisella puolella talouden kestävyys on noussut keskeisemmäksi, Saari sanoo.

Hyvinvointivaltiota koskevat näkemykset ovat Saaren mukaan jakautuneet yhä selvemmin poliittisiin blokkeihin. Oikeistossa korostuu julkisen talouden vakaus, vasemmalla sosiaaliset oikeudet ja hyvinvointivaltion puolustaminen.

Vaikka puolueiden näkemykset ovat aiemminkin eronneet toisistaan, puhallettiin aiemmin kuitenkin yhteisen hyvinvointivaltion suuntaan.

– Kaikkien hallituspuolueidenkin kannat olivat hyvin hajallaan, mutta pääsääntöisesti hyvinvointivaltiota tukevia, Saari sanoo.

Puolueiden erot näkyvät myös siinä, miten sosiaaliturvariippuvuuteen ja etuuksien ja palvelujen pitkäaikaiskäyttöön suhtaudutaan. Saaren mukaan perussuomalaiset ovat kaikkein kriittisin puolue suhteessa hyvinvointivaltioon, ja kritiikissä painottuu maahanmuutto. Kokoomuksessa painotus on Saaren mukaan enemmän toimeentulotuessa ja etuuksien pitkäaikaisessa ja osin vilpillisessä käytössä.

– Ja nyt meillä on samanhenkisiä puolueita kaksi kappaletta hallituksessa eikä siellä ole vastavoimaa tai kompromissin tarvettakaan entiseen tapaan.

Saari näkee, että vihreät, vasemmistoliitto ja sosiaalidemokraatit ovat puolestaan siirtyneet aikaisempaa myönteisempään suuntaan hyvinvointivaltion kannatuksessa.