Moni kuluttaja on pitänyt maustehyllyn isompia maustesekoituspusseja kilohinnaltaan halvempina säästöpakkauksina. Todellisuudessa kyseessä onkin täysin eri tuote.
Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä kummasteltu kotikokkien suosituimpia maustesekoituksia. Kyseessä ovat ainakin Meiran perinteiset mausteseokset, kuten jauheliha-, broileri- ja grillausmausteseokset. Sama ilmiö on raportoitu myös esimerkiksi joissakin Santa Marian maustesekoituksissa.
Maustesekoituksia on myynnissä eri pakkauskoissa. Suuremman 100 gramman maustesekoituksen kilohinta on huomattavasti pienempi kuin 35 gramman maustesekoitus. Jos vertailee pelkkiä kilohintoja, valitsemalla isomman pakkauskoon voi säästää selvää rahaa.
Nopealla vilkaisulla eri maustepussikokojen luulisi sisältävän samaa tuotetta. Todellisuudessa samalla nimellä kulkevat maustesekoitukset ovat erilaisia.
– Kyseessä on tosiaan kaksi eri tuotetta eri resepteillä, Meiran markkinointipäällikkö Heidi Päiväniemi vahvistaa MTV Uutisille.
Erona suola ja sokeri
Meiralla on esimerkiksi broilerimausteesta saatavilla kaksi eri versiota. Keskeisin ero on se, että toinen on perinteinen suolaa sisältävä mausteseos ja toisessa ei ole lisättyä suolaa.
100 gramman broilerimausteessa on 32 prosenttia jodioitua suolaa ja sokeria 24 grammaa. Jodioitu suola ja glukoosi ovat ainesosaluettelossa ensimmäisinä merkattuina.