100 gramman broilerimausteessa on 32 prosenttia jodioitua suolaa ja sokeria 24 grammaa. Jodioitu suola ja glukoosi ovat ainesosaluettelossa ensimmäisinä merkattuina.

Meiralla on esimerkiksi broilerimausteesta saatavilla kaksi eri versiota. Keskeisin ero on se, että toinen on perinteinen suolaa sisältävä mausteseos ja toisessa ei ole lisättyä suolaa.

Erona suola ja sokeri

Maustesekoituksia on myynnissä eri pakkauskoissa. Suuremman 100 gramman maustesekoituksen kilohinta on huomattavasti pienempi kuin 35 gramman maustesekoitus. Jos vertailee pelkkiä kilohintoja, valitsemalla isomman pakkauskoon voi säästää selvää rahaa.

Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä kummasteltu kotikokkien suosituimpia maustesekoituksia. Kyseessä ovat ainakin Meiran perinteiset mausteseokset, kuten jauheliha-, broileri- ja grillausmausteseokset. Sama ilmiö on raportoitu myös esimerkiksi joissakin Santa Marian maustesekoituksissa.

Pienemmässä 35 gramman broilerimaustesekoituksessa on suolaa sataa grammaa kohden vain 0,16 grammaa ja sokeri 11 grammaa.

Näin pienemmän ja suuremman jauhelihamausteen ravintosisällöt eroavat.

Tarkemmin maustesekoitusten etikettejä tarkastellessa voi huomata, että pienemmässä pussissa on punaisella huomiopallolla ilmaistu, että se ei sisällä lisättyä suolaa. Saman pitäisi näkyä myös kaupan hyllylapun tuotenimessä.

Kiire maustehyllyllä

– Suolattomassa versiossa on lisäksi tomaattijauhetta, juustokuminaa, sarviapilaa ja jauhettua mustapippuria. Pitoisuudet eri ainesosien kesken ovat hiukan erilaiset, Päiväniemi kertoo.

Isomman 100 gramman jauhelihamaustesekoituksen ainesosissa on ensin mainittu suola ja glukoosi.

Päiväniemi kertoo, että Meiralla on systemaattisesti kehitetty ei lisättyä suolaa sisältäviä mausteseoksia 2010-luvulta lähtien.

Meira on sitoutunut tukemaan kuluttajia suolan vähentämisessä maustamisessa ja ruuanlaitossa, sekä kannustaa suomalaisia terveellisempiin ruokatottumuksiin.

Tarkkuutta maustehyllyllä

– Otamme opiksi ja arvioimme, missä voimme kehittää pakkaus- ja tuoteviestintää, Päiväniemi pahoittelee niille kuluttajille, jotka kokevat tulleensa harhaanjohdetuiksi.