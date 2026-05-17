Xi uhkasi Trumpia konfliktilla, jos Taiwanista tulee kiistaa.
Todennäköisyys Kiinan hyökkäykselle Taiwaniin on kasvanut.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin läheiset neuvonantajat pelkäävät tämän olevan Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tapaamisen olennaisin tulos.
Asiasta kertovat neuvonantajat yhdysvaltalaismedia Axiosille.
– [Presidentti Xi] yrittää asemoida Kiinan uudelleen ja todeta, että "emme ole nouseva mahti, vaan tasaväkisiä ja Taiwan on minun, yksi Trumpin neuvonantaja sanoi.
Pekingissä Xi sanoi Trumpille, että Kiina ja Yhdysvallat voivat ajautua "äärimmäisen vaikeaan tilanteeseen", jos Yhdysvallat sekaantuu Kiinan Taiwan-politiikkaan.
Jos Taiwanista tulee kiistaa, seuraa siitä "jopa konflikteja", Xi totesi.
Taiwanin presidentti Lai Ching-te sanoi uutistoimisto Reutersille, että "kaikki" ovat hyvin huolissaan Trump-Xi-tapaamisessa mainituista Taiwan-asioista. Presidentti kiitti Yhdysvaltojen hallitusta sen "jatkuvasta huomiosta rauhaan ja vakauteen Taiwaninsalmessa".
Taiwan ei luovu kansallisesta suvereeniteetistaan ja demokraattisesta sekä vapaasta elämäntavastaan paineen alaisena, presidentti jatkoi.
– Koska Kiina ei ole koskaan luopunut voimankäytöstä Taiwanin liittämiseksi itseensä, Yhdysvaltojen aseidenmyynnin jatkuminen Taiwanille on välttämätöntä. Taiwan ei ole kaupankäynnin kohde missään tapauksessa,