F1-mestari Max Verstappenin voittotaistelu uransa ensimmäisessä Nürburgringin 24 tunnin kilpailussa päättyi loppuvaiheen tekniseen vikaan.
Verstappen oli jo autokuntineen matkalla voittoon, kun Mercedeksen tekniikka alkoi oikutella reilut kolme tuntia ennen kisan päätöstä Daniel Juncadellan ollessa ajovuorossa.
ABS-jarrujen varoitusvalon syttymisen jälkeen auto alkoi kärsiä pahasta tärinästä. Juncadellan pysähtyessä autossa havaittiin vetoakselin vika. Tiimi menetti mahdollisuutensa kärkisijoihin, mutta jatkoi huoltotöiden jälkeen kisaa.
Verstappen esiintyi ensimmäisessä kestävyysautojen 24 tunnin kisassaan varsin pirteästi. Kovaa taistelua kärkipaikasta toista Mercedeksen autokuntaa vastaan käynyt hollantilainen lähetti tallikaverinsa Lucas Auerin matkaan reilun 20 sekunnin johdossa.
Verstappenin, Juncadellan, Auerin ja Jules Gounonin autokunnan keskeytys päästi Luca Stolzin ajovuorolla olleen sisartallin reilun viiden minuutin johtoon ennen seuraavana tulevaa Rowe BMW -tiimiä.