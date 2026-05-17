Ryhmä italialaisia hukkui Malediiveillä. Myös yksi pelastajista on hukkunut.
Kolme suomalaista vaikeisiin olosuhteisiin erikoistunutta sukeltajaa auttaa sukeltamisturmassa kuolleiden jäänteiden etsintää Malediiveillä, CNN kertoo.
Viisi italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveillä perjantaina. Lauantaina myös yksi ruumiita etsinyt pelastussukeltaja kuoli.
CNN:n mukaan suomalaistiimin kolme jäsentä on saapunut Malediiveille sunnuntaina. He kuuluvat maailmanlaajuisen sukellusturvallisuusryhmään Divers Alert Networkiin.
Malediivien hallituksen tiedottaja Mohamed Hussain Shareef kertoi CNN:lle suomalaisten saaneen suositukset tehtävään.
– Italia suositteli heitä. He ovat tehneet syvä- ja luolasukelluksia ympäri maailmaa, Shareef sanoi.
Pelastusryhmään on liittymässä sunnuntaina myös neljäs sukeltaja. Ryhmälle tuodaan lisäksi erikoisvarusteita Australiasta ja Britanniasta.
Olosuhteet ovat hyvin haastavat, sillä ruumiita yritetään pelastaa vedenalaisesta luolasta. Yksi ruumiista on jo saatu vedestä ylös.
Suomalaisten mukanaolosta kertoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti.