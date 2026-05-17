Mette-Marit edusti happiviikset kasvoillaan kansallispäivän juhlallisuuksissa.
Norjan kruununprinsessa Mette-Marit edusti kansallispäivän juhlallisuuksissa 17. toukokuuta happiviikset kasvoillaan. Mette-Marit myös istui lähes koko edustustehtävänsä ajan jakkaralla.
Mette-Maritin kerrottiin yskivän paljon tilaisuudessa./All Over Press
Norjalaislehti VG:n julkaisemalla videolla näkyy, että Mette-Marit joutui poistumaan tilaisuudesta muuta perhettä aiemmin. Kruununprinsessan havaittiin myös yskivän paljon.
Kruununprinsessa seisoi hetken aikaa, mutta pian hänelle tuotiin jakkara.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Mette-Marit nähdään julkisuudessa happiviiksissä. Maaliskuussa hän oli kävelyllä happiviikset kasvoillaan.