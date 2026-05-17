Yli 125-kuutioisille moottoripyörille ehdotetaan pakollisia määräaikaiskatsastuksia.

Suomessa moottoripyöriä ei tarvitse katsastaa. Asiaan on ehdotettu EU-tasolla muutosta, joka nytkähti askelen eteenpäin tässä kuussa, kun EU:n liikennevaliokunta TRAN kertoi kannattavansa ehdotusta. Sen mukaan yli 125-kuutioisille moottoripyörille pitäisi jatkossa tehdä määräaikaiskatsastus kaikissa jäsenmaissa – ilman poikkeuslupia.

Suomen motoristit ry:n mukaan muutos ei lisäisi tieturvallisuutta kovinkaan paljon. Katsastustoimipaikkojen liitto sanoo puolestaan, että katsastus lisäisi turvallisuutta ja vähentäisi moottoripyörien melua.

Motoristit: Turhaa byrokratiaa

Suomen motoristien puheenjohtaja Jarmo Jokilammen mukaan taustalla on hyvä pyrkimys, mutta esitys lisää hänen mukaansa enemmän byrokratiaa kuin tieturvallisuutta.

– Siinähän iso idea on se, että vuoteen 2050 mennessä EU:n tavoitteena on, että kukaan ei liikenteessä kuole. Kaikki mikä lisää turvallisuutta, on totta kai hyvä asia, mutta tässä on kolme asiaa.

Jokilampi kertoi Huomenta Suomessa kolme pointtiaan esitystä vastaan.

– Olemme tehneet selvityksen, että kun vahinko sattuu, on syynä tekniikka vain alle prosentissa tapauksia.

– Kustannus olisi suomalaisille moottoripyöräilijöille vuositasolla noin kymmenen miljoonaa euroa, jos katsastus uudistetaan. Joku voi sanoa, että se on puhdasta rahastusta.

– Kolmas asia on, että eurooppalaisen motoristin on helppo jouluaattona viedä pyörä katsastukseen, mutta Suomessa meillä on lunta ja lyhyt ajokausi. Se on täällä vaikeampaa.

Melu vähenisi

Toiminnanjohtaja Björn Ziessler Katsastustoimipaikkojen liitosta pitää selvänä, että moottoripyörien katsastus lisäisi turvallisuutta teillä.

– Katsastuksella on vaikutusta turvallisuuteen, mutta ei pelkästään siihen. Katsastuksesssa tarkistetaan myös ympäristövaikutuksia ka rekisteritietojen oikeellisuutta.