Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä penää tuoreessa kolumnissaan rohkeampaa uudelleenajattelua Suomelle. Hänen mielestään mitään sektoria ei voida sulkea tulevien sopeutusten ulkopuolelle.
Tällä viikolla on varmistunut, että suurin osa puolueista on sitoutunut sopeuttamaan Suomen julkista taloutta 8-11 miljardilla eurolla ensi vaalikaudella.
Lopullinen määrä päätetään tämän vuoden joulukuussa, mutta valtiovarainministeriön tuoreimpien talouslukujen perusteella sopeutustarve lienee 10-11 miljardin euron tienoilla.
Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä pitää kovaa urakkaa täysin mahdollisena tehdä. Hän kuitenkin painottaa, että julkiselle sektorille tarvitaan rohkeampaa uudelleenajattelua.
Niemelä nostaa kolumnissaan esille myös sen, ettei mikään sektori voi olla turvassa sopeutuksilta, koska urakka on niin iso.
– Olemme tilanteessa, jossa emme voi sulkea mitään tiettyä sektoria kokonaan uudistusten ulkopuolelle, oli sitten kyse vaikkapa koulutuksesta, eläkkeistä, maataloudesta tai maanpuolustuksesta, Niemelä kirjoittaa.
Juuri eläkkeet, koulutus, maataloustuet ja nykyisin myös maanpuolustus ovat kohteita, joita poliitikot varovat käsittelemästä leikkauspuheissa. Kyseiset leikkauskohteet suututtaisivat osaa kansasta ja tiettyjä eturyhmiä.
Niemelä ei tarkoita sitä, että kaikesta pitää leikata vaan joitakin asioita saatetaan pystyä tekemään fiksummin ja vähemmällä rahalla.