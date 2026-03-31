Suomessa naisten keskieläke jää alle 2 000 euron, miesten nousee selvästi sen yli.
Naisten keskieläke oli viime vuonna 1 930 euroa ja miesten 2 388 euroa kuukaudessa. Yhteensä eläkkeitä maksettiin vuonna 2025 yhteensä 39,8 miljardia euroa.
Tiedot ilmenevät Eläketurvakeskuksen (ETK) ja Kelan yhteistilastoista. Mainitut tulot ovat bruttosummia.
Suomessa asuvien eläkkeensaajien keskimääräinen bruttoeläke oli viime vuonna 2 138 euroa kuukaudessa. Hieman yli puolella eläke jäi alle 2 000 euroon kuukaudessa.
Naisista 62 prosenttia ja miehistä 46 prosenttia sai eläkettä alle 2 000 euroa kuukaudessa.
Yli 4 000 euron kuukausieläkkeeseen yltää harva suomalainen. Viime vuonna miehistä 10 prosenttia ja naisista 3 prosenttia sai eläkkeenä yli 4 000 euroa kuukaudessa.
Yli 6 000 euron kuukausieläkettä sai Suomessa reilu prosentti eläkkeensaajista. Heistä valtaosa oli miehiä.
Lue myös: Olli Rehn: Eläkkeistä leikkaamista ei voida välttää
Kansanedustajilta täystyrmäys eläkekatolle: "Romauttaisi tulot – huono koko järjestelmälle"
Suurimmat eläkkeet pääkaupunkiseudulla
Keskimäärin suurimmat eläkkeet maksettiin edellisvuosien tapaan Uudellamaalla.