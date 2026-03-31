Olli Rehn: Eläkkeistä leikkaamista ei voida välttää

Yli 4 000 euron kuukausieläkkeeseen yltää harva suomalainen. Viime vuonna miehistä 10 prosenttia ja naisista 3 prosenttia sai eläkkeenä yli 4 000 euroa kuukaudessa.

Naisista 62 prosenttia ja miehistä 46 prosenttia sai eläkettä alle 2 000 euroa kuukaudessa.

Tiedot ilmenevät Eläketurvakeskuksen (ETK) ja Kelan yhteistilastoista. Mainitut tulot ovat bruttosummia.

Naisten keskieläke oli viime vuonna 1 930 euroa ja miesten 2 388 euroa kuukaudessa. Yhteensä eläkkeitä maksettiin vuonna 2025 yhteensä 39,8 miljardia euroa.

Pitäisikö suurimpia eläkkeitä leikata? Tai tulisiko jättieläkeläisiä kurittaa verotuksella? Mielipiteensä kertovat SDP:n Miapetra Kumpula-Natri ja kokoomuksen Pia Kauma.

Kaikkiaan työeläkkeitä ja Kelan eläkkeitä maksettiin viime vuonna 39,8 miljardia euroa 1 607 000 Suomessa asuvalle henkilölle. Työeläkelaitokset maksoivat työeläkkeinä 37,2 miljardia euroa ja Kela kansaneläkkeitä ja takuueläkkeitä 2,6 miljardia.