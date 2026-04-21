Vaikka tekoälyn käytöstä on Kanta-Hämeen hyvinvointialueella vain hyviä kokemuksia, sen käyttöaste asiakastyössä on vielä vähäinen.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue hakee tekoälystä merkittävää toimintansa tehostajaa sosiaali- ja terveydenhuollon kirjauksissa ja hoidon tarpeen arvioinnissa.

Hyvinvointialueen sosiaaliohjaaja Kalle Itkonen kertoo, että dokumentoitavaa kertyy hänen työssään paljon.

– Ajattelen, että tässä työssäni dokumentaatio on yksi suurin kuormitustekijä ja sellainen, mikä tuottaa stressiä.

Itkosen mukaan kirjaukset veivät aiemmin arviolta 40 prosenttia työajasta. Tähän sisältyi myös keskimäärin yksi kokonainen toimistopäivä viikossa.

Nyt hän käyttää tekoälypohjaista saneluohjelmaa, jonka myötä kirjaustyö on käytännössä "kadonnut kokonaan".

Saneluohjelma tuottaa käyttökelpoista tekstiä reaaliajassa ja mukautuu sanelijansa tapoihin sitä käytettäessä.

Keskusteluja monitoroiva virtuaalikirjuri pilottikäytössä

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen mukaan erilaisilla tekoälytyökaluilla pyritään vähentämään käsin tehtäviin asiakaskirjauksiin kuluvaa työaikaa.

Hyvinvointialueen kehittämispäällikkö Hanna Narsakka kertoo, että tulokset ovat olleet tähän mennessä hyvin lupaavia.

– Jos ennen kirjaamiseen on mennyt vaikka puoli tuntia, tekoälyavusteisesti aika tippuu kymmeneen minuuttiin.

Hyvinvointialue on ottanut syksyllä testikäyttöön virtuaalikirjuripalvelun, joka poimii työntekijän ja asiakkaan välisestä keskustelusta olennaiset asiat ja tekee niistä yhteenvedon asiakastietojärjestelmään.