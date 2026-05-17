Pääministeri Petteri Orpon (kok.) liekinheitinvideo sai Suomen viisuvoiton karkaamaan, arvioi ruotsalaislehti.
Ruotsalaislehti Aftonbladet hämmästeli monen muun median tapaan Suomen pääministeri Petteri Orpon kannustusvideota Suomen viisuedustajille Linda Lampeniukselle ja Pete Parkkoselle. Orpo poseerasi videolla liekinheittimen kanssa ja toivotti onnea Liekinheitin-kappaleen esittäjille.
Aftonbladetin toimittaja arvioikin sunnuntaina, että pääministerin onnenroihahdus poltti voittohaaveet tuhkaksi.
Vielä ennen finaalia Orpo vaikutti olevan varma Suomen voitosta.
– Linda asuu Ruotsissa ja on Ruotsin kansalainen, joten saatte pienen osan voitosta, Orpo lupasi Aftonbladetille.
Suomi sijoittui kuudenneksi, edelle kiilasivat voittaja Bulgarian lisäksi Israel, Romania, Australia ja Italia.
