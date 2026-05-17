Justus Annunen on Leijonien maalissa maanantaina USA-ottelussa. Päävalmentaja Antti Pennanen vahvisti asian medialle sunnuntaina Zürichissä.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Suomi–Yhdysvallat maanantaina klo 17.20!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Leijonat harjoitteli vapaaehtoisilla jäillä vajaan rosterin kanssa. Muun muassa Jesse Puljujärvi, Olli Määttä ja Sakari Manninen jättivät harjoituksen väliin.
Lue myös: Leijonat treenasi USA-ottelun aattona Zürichissä – useampi kärkimies poissa
Kun Leijonat laitetaan maanantaina ensimmäiseen kunnon testiin Yhdysvaltoja vastaan, on maalissa Nashvillen Justus Annunen. Hän pelasi myös kisojen avausottelussa Saksaa vastaan.
Yhdysvallat on hallitseva maailmanmestari ja olympiavoittaja, joten Annunen näyttäisi olevan tässä vaiheessa Suomen ykkösmaalivahti. Lauantaina tolppien välissä Unkaria vastaan huhki Joonas Korpisalo.
Keskiviikkona tai torstaiaamuna Leijoniin liittyvä Mikael Granlund ottaa Pennasen mukaan turnauksessa paikan ykköskentästä ja viereltä. Paikkaa pelasi avauspelissä , jonka turnaus päättyi loukkaantumiseen.