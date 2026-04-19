Keskustan Hilkka Kempin mukaan aikuiskoulutustuen leikkaaminen on ollut hallitukselta anteeksiantamaton virhe.

Keskustan kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi on tullut politiikkaan taiteen ja matkailun maailmasta.

Taiteen maisteri, restonomi ja hevos- ja koiraharrastuksestaankin tunnettu Kemppi toimi tuntiopettajana ylä- ja ala-asteella, kun silloinen hallituksen elinkeinoministeri Olli Rehn pyysi häntä avustajakseen.

– En sitten voinut siitä kieltäytyä. Ja kyllä minä siitä innostuinkin aika kovasti, ja sen jälkeen olen ollut politiikan pyörteessä, Kemppi kertoi Huomenta Suomen haastattelussa sunnuntaina.

– Olen ollut töissä matkailuteollisuudessa, niin se tuntui varmasti Rehnistä luontevalta hänen salkkuunsa nähden. Minulla oli jotain osaamista ja hän varmaan enemmänkin näki, että minulla on varaa oppia.

Kemppi sanoo oppineensa eduskunnassa kantapään kautta muun muassa termin selektiivinen tunnollisuus.

– Minä olen ainoa keskustan kansanedustaja omasta vaalipiiristäni ja olisi houkutus tehdä kaikkea täysillä, mutta ihmisen aika on aina rajallinen. Kun päivässä on vain 24 tuntia, tietysti pitää priorisoida, mihin asioihin keskittyy enemmän kuin toisiin.

Lapsiköyhyys huolettaa Väestöliiton puheenjohtajaa

Kemppi toimii kansanedustaja työnsä ohessa Väestöliiton puheenjohtajana. Hänen mukaansa lapsiperheiden tilanne on nyt erittäin vaikea.