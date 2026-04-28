Wille Rydman ja Sofia Virta lähes toistensa kurkuissa Ylellä: "Valehtelee silmät päästään" Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ottivat rajusti yhteen Ylen A-Studiossa. Julkaistu 37 minuuttia sitten Jukka Auramies jukka.auramies@mtv.fi Keskustelu sosiaali- ja terveyspalvelujen leikkauksista äityi kovan luokan riidaksi maanantain A-Studiossa. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kävivät poikkeuksellisen kovasanaisen keskustelun sosiaali- ja terveyspalvelujen leikkauksista maanantai-iltana Ylen A-Studiossa. Kumpikin syytti toista vuorotellen valehtelusta. Virran mukaan nykyisen hallituksen arvovalinta on kerta toisensa jälkeen leikata köyhimmiltä ja sairaimmilta. Rydmanin mukaan oli tehtävä valinta: Joko nostaa terveydenhuolloin asiakasmaksuja tai leikata palveluista. – Maksujen korottaminen on vähemmän ikävä toimi, ministeri Rydman sanoi Ylellä ja muistutti, että korotukset kohdistettiin ennen kaikkea heihin, joilla jo on maksuvalmiutta. Lue myös: Terveyskeskusmaksut nousevat: "Varmasti näkyy kansalaisten kukkarossa" Virran mukaan terveyskeskusmaksuihin ei olisi tarvinnut koskea, jos hallitus ei olisi tehnyt lähes miljardin alennusta yhteisöveroon. Rydmanin mukaan tämä oli välttämätöntä, jotta leikkausten lisäksi tehtäisiin myös kasvua tukevia toimia. Järjestöjen järjestöjä vai elintärkeää ennaltaehkäisevää työtä? Asiakasmaksujakin suurempaa kritiikkiä Virta esitti eri sote-järjestöjen tukien leikkauksiin. Virran mukaan nyt leikataan muun muassa ennaltaehkäisevästä työstä, joka voi pahentaa Suomen hyvinvointivelkaa entisestään terveyspalvelujen kuormittuessa.

Rydmanin mukaan leikkauksia ei kohdisteta kohtaavaan asiakastyöhön, vaan niin sanottuihin "järjestöjen järjestöihin", aikoinaan Raha-automaattiyhdistyksen kautta Suomeen perustettuun järjestelmään.

– RAY:n rahoituksen piiriin kun pääsi, tuet ovat juosseet tilille kenenkään kyselemättä, Rydman nsanoo.

– Nämä järjestöt pelastavat ihmishenkiä. 99 prosenttia järjestöistä tekee tutkimusten mukaan hyvää työtä. Väitätkö, että (leikattava) 190 miljoonaa löytyy yhdestä prosentista järjestöjä? Virta kysyy.

Valehtelija, valehtelija

Kun Rydman toisti, ettei hallitus ole leikkaamassa kohtaavasta työstä, debatti yltyi täyteen riitaan.

– Tuo ei ole totta, te valehtelette, Virta väittää.

– Eiku on, Rydman vastaa.

– Lupaatko, että Suomessa ei vähennetä lainkaan kohtaavasta työstä, kerrotko nyt Suomen kansan edessä näin, Virta pyytää, mutta ei saa tähän Rydmanilta vastausta.

– Sofia Virta valehtelee silmät päästään, koska hän ei ole tyhmä. Ja hän tietää aivan hyvin sen, että Suomi on täynnä järjestöjä, joilla ei ole mitään tekemistä ennaltaehkäisevän työn kanssa, Rydman syytti, mutta Rydman ei nimennyt lähetyksessä yhtäkään tällaista järjestöä.

Myöhemmin Rydman nosti esiin puoluepoliittisesti sidonnaiset vapaa-ajan järjestöt, joiden toiminnan rahoittaminen ei Rydmanin mukaan ole perusteltua.

– Priorisoimme toimintaa peruspalveluihin, Rydman alleviivaa.

Aiemmin Rydman kertoi olevansa valmis yhdistämään sote-järjestöjä. Rydmanin mukaan keskeistä on huomioida, että sote-järjestöistä usea toimii samalla alalla. Hän nosti STT:n haastattelussa esimerkiksi lapsijärjestöt kuten Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n.

Rydmanin mukaan järjestöjen päällekkäistä hallinnollista taakkaa voisi keventää. Se voisi tarkoittaa järjestöjen yhdistymisiä.

Yleishyödyllisten järjestöjen STEA-rahoituksen määrä oli 384 miljoonaa vuonna 2024, arvio vuodelle 2027 on alle puolet pienempi, 190 miljoonaa. Nyt rahoitusta ollaan pudottamassa kerralla kolmanneksella.

Virran mukaan rahat järjestöille palautetaan, jos Virta on tämän maan pääministeri ensi kevään vaalien jälkeen. Ylen juontaja Sakari Sirkkanen kysyi, meneekö vihreät ylipäätään hallitukseen, jos leikkauksia ei peruta? Onhan vihreätkin sitoutunut puolueena velkajarruun eli velan pitämiseen 8–11 miljardissa.

– Kokonaisuus ratkaisee, Virta vastasi.

"Sanattomaksi vetää"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra päivitteli viestipalvelu X:ään keskustelun sävyä.

– Melkein sanattomaksi vetää. Jos aggressio on vuosi ennen vaaleja tällaista, mitähän se on kuukautta ennen, Purra pohtii toisessa päivityksessään.

Kokoomuksen Tere Sammallahden mukaan Sofia Virta on Suomen johtava valtakunnandemagogi propagandallaan.

– Varhaisteinimäistä näsäviisastelua, teatraalista tuhahtelua ja päällehuutamista ilman ensimmäistäkään ideaa, miten 15 miljardin euron kestävyysvaje hoidetaan.

Virta on vaatunut pääministeri Petteri Orpon (kok.) eroa. Vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä viikonloppuna Virta totesi, että Orpon hallitus on epäonnistunut kaikkein tärkeimmässä eli luottamuksen rakentamisessa ja oikeudenmukaisuuden turvaamisessa.

Ennen keskustelun alkamista Virta oli Facebookissa toivonut, että "ministeri valitsee sanansa kunnioittavammin puhuessaan suomalaisesta kansalaisjärjestökentästä kuin mitä esimerkiksi viime kyselytunnilla kuulimme".