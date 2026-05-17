Suomen jääkiekkomaajoukkue päätti kahden MM-kisaottelun jälkeen leimata myös kahdeksannen puolustajan kisapassin.

Leijonien valmennusjohto päätti sunnuntaina vahvistaa myös Mikael Seppälän paikan pakistossa, vaikka seuraavassa ottelussa Yhdysvaltoja vastaan häntä ei kuitenkaan nähdä.

Päävalmentaja Antti Pennanen ei tarkemmin lähtenyt kommentoimaan, että odottiko Leijonat vielä esimerkiksi SM-liigan finaaleista vapautuneiden puolustajien tilannetta ennen kahdeksannen puolustajan nimeämistä.

– Päätimme pelata seitsemällä puolustajalla ja näin ollen ei ollut sillä lailla kiirettä leimata kahdeksatta. Eihän se ole kiveen hakattu, että on 14 (hyökkääjää) ja 8 (puolustajaa) nimettynä, että voi ihan hyvin olla vaikka 15 ja 7, Pennanen kommentoi MTV Urheilulle.