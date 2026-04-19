Eläkkeiden leikkaaminen ei ole ensi vuoden eduskuntavaaleihin valmistautuville puolueille helppo puheenaihe.

Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius keskustelivat MTV:n Huomenta Suomessa siitä, miten tulevia säästöjä voisi jakaa mahdollisimman tasapuolisesti.

Hallitus pitää alkuviikosta kehysriihen eli neuvottelee julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2027–2030. Tavoitteena tehdä 400 miljoonan euron sopeutus eli säästöjä.

Huomenta Suomen juontaja Lorenz Backman otti esille eläkkeistä säästämisen.

– Eläkkeet on kohde, joka on jätetty tähän mennessä aika lailla rauhaan. Tullaanko nyt ensi vaalikaudella väistämättä koskemaan eläkkeisiin jollain tavalla, Backman kysyi.

Kemppi sanoi, että keskusta ei ole esittänyt eläkkeistä säästämistä. Hän ehdotti vaihtoehtoista säästökohdetta.

– Pitkällä aikajänteellä voisimme hakea säästöjä palvelujärjestelmästä. Voisimme siirtyä enemmän esimerkiksi perhekotityyppiseen hoivaan. Tällöin ei tarvitsisi investoida niin vahvasti isoihin yksiköihin, Kemppi sanoi.

Backman kysyi sen jälkeen suoraan, olisiko reilua, jos eläkkeisiin ei koskettaisi.

– Onko reilua muita kohtaan, että he joutuvat nipistämään, mutta eivät eläkeläiset? Heistäkin löytyy monenlaisia: niitä, joilla on tiukkaa ja niitä, joilla on enemmän rahaa.

Vigelius vastasi suoraan kysymykseen kierrellen.

– Ajattelen niin, että me olemme maailman korkeimpien veroasteiden maissa kärkisijoilla, niin ei tämä maa lähde nousuun sillä, että veroja vuodesta vuoteen korotetaan. Meidän on pakko miettiä sitä, että mikä on se lupaus, jonka me annamme suomalaisille tästä meidän palvelujärjestelmästä, Vigelius sanoi.

Backman kysyi tämän jälkeen, mikä on se lupaus ja kummasta mieluummin leikattaisiin: eläkkeiden verotuksesta vai indeksin korotuksesta.