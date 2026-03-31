Kuinka paljon suureläkkeitä saavia suomalaisia on? – Yli 4 000 euron kuukausieläkkeeseen yltää harva suomalainen. Viime vuonna yli 4 000 euroa kuukaudessa sai 10 prosenttia ja naisista 3 prosenttia eläkeläisistä. – 6 000 euron kuukausieläkettä sai Suomessa reilu prosentti eläkkeensaajista. Heistä valtaosa oli miehiä. – Keskimäärin suurimmat eläkkeet maksettiin edellisvuosien tapaan Uudellamaalla. – Kuntatasolla Kauniainen erottui edelleen muista 3 850 euron keskieläkkeellä. Espoossa keskieläke oli 2 846 euroa, Helsingissä 2 640 euroa. – Koko maan keskiarvona naisten keskieläke oli viime vuonna 1 930 euroa ja miesten 2 388 euroa kuukaudessa. – Työ- ja kansaneläkejärjestelmän eläkkeitä maksettiin vuoden 2025 lopussa kaikkiaan 1 607 000 Suomessa asuvalle henkilölle. Lähde: Eläketurvakeskus ja Kela