SDP ja kokoomus vastustavat keskustan väläyttelemää eläkekattoa ja korostavat, että malli heikentäisi eläkejärjestelmän rahoitusta.
Hallitus antoi viime viikolla eduskunnalle eläkeuudistusta koskevan lakiesityksen. Keskusta on ehdottanut Suomeen eläkekattoa, joka rajaisi kaikkien korkeimpien eläkkeiden kertymistä ja maksamista.
MTV Uutisten kuudelle puolueelle teettämässä kyselyssä SDP, kokoomus ja perussuomalaiset tyrmäävät keskustan ajatuksen. Tänään aiheesta keskustelivat Huomenta Suomessa kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ja Miapetra Kumpula-Natri.
Kokoomuksen Kauman mukaan eläkekatto johtaisi käytännössä myös kassaan kilahtavien eläkemaksujen vähenemiseen.
– Se tarkoittaisi sitä, että eläkemaksuja kertyisi järjestelmään vähemmän, ja vaje pitäisi kattaa jollakin, joten eläkemaksut nousisivat muilla samassa järjestelmässä olevilla.
– Se ei voi olla tavoite ainakaan tässä tilanteessa, enkä näe, että se olisi järkevää myöskään pidemmällä tähtäimellä, sanoo Pia Kauma.
SDP:n Miapetra Kumpula-Natri vastustaa eläkekattoa samalla perustelulla.
– Tämä on se pääsyy. Tulot eläkemaksujärjestelmään romahtaisivat nopeastikin ja paljon. Suomen kattava järjestelmä on puolustamisen arvoinen sellaisenaan tältä osin.
SDP tarjoaa leikkuriksi verotusta
Kumpula-Natri muistuttaa, että valtio saa koko ajan verotuloja myös eläkkeistä. Kansanedustajan mukaan juuri verot ovatkin se keino, jolla myös suurimpiin eläkkeisiin voidaan puuttua.
– Meille on tärkeää, että eläkeverotus on oikeudenmukaista. Meillä on paljon pienituloisia eläkkeitä, joita täytyy suojella, myös tulevina kireinä talousvuosina, mutta verotuksen kautta pystytään asiat järjestelmään paremmin, koskematta suuremmin toimivaan eläkejärjestelmään, sanoo Kumpula Natri.