Matalalla lentänyt kopteri kiinnitti huomiota Helsingissä.
Helsingin Kaivorannan edustalla lentänyt helikopteri on herättänyt sunnuntaikävelijöiden huomion.
MTV:n toimittaja Satu Koistisen mukaan helikopteri lenteli Kaivopuiston rannassa matalalla yli tunnin iltapäivällä.
Rajavartiolaitos vahvistaa MTV Uutisille, että sillä on alueella tehtävä, mutta ei kerro asiasta tarkemmin.
– Normaalia operatiivista toimintaa, ei ole mitään kommentoitavaa, rajavartiolaitokselta kerrotaan.
Helikopteri poistui paikalta kello kolmen aikaan iltapäivällä, mutta palasi takaisin noin varttia myöhemmin.
Helsingin poliisista kerrotaan, että poliisilla ei ole kuvatunlaista tehtävää Kaivopuistossa.