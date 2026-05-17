Yhdysvallat seuraa Kuubasta johtuvaa hyökkäysdroonien uhkaa
Tiedustelutietojen mukaan Kuuba on hankkinut yli 300 sotilasdroonia. Axios-sivuston saamien salaisten tiedustelutietojen mukaan Kuuba olisi alkanut suunnitella hyökkäystä Yhdysvaltojen sotalaivoja vastaan ja Yhdysvaltain tukikohtaan Guantanamo Bayssa
Tietojen mukaan iskuja saattaa olla suunnitteilla myös Floridan Key Westiin.
Sivuston mukaan kyseisillä tiedustelutiedoilla saatettaisiin oikeuttaa Yhdysvaltain sotatoimia Kuubaa vastaan.
Yhdysvaltain korkea-arvoisen virkamiehen mukaan tiedot osoittavat, kuinka suurena uhkana presidentti Donald Trumpin hallinto pitää Kuubaa droonisodankäynnin kehityksen vuoksi.
Lähteen mukaan huolta on aiheuttanut myös iranilaisten sotilasneuvonantajien läsnäolo Kuuban pääkaupunki Havannassa.