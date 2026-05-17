Vapaaottelija Makwan Amirkhani paljasti iloisen perheuutisen Ice Cage 7 -tapahtumassa, joka järjestettiin lauantaina Tampereen Nokia Arenalla.
Illan aikana toisistaan ottivat mittaa Amirkhan ja somepersoona Stagala eli Alexander Krigsman.
Amirkhani kertoi Ice Cagen Instagram-tilille julkaistulla videolla, että heille on tulossa perheenlisäystä. Perheen vuonna 2022 syntynyt Robin-poika saa sisaruksen.
Amirkhani on ollut viime aikoina otsikoissa, kun häntä vastaan nostettiin syyte pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Asia on vireillä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.
– Jouduin syksyllä oikeuteen syytettynä pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Asia liittyy tapaukseen, josta mediat on kirjoittaneet paljon ja jossa minut leimattiin jopa törkeäksi raiskaajaksi, Amirkhani kirjoitti Instagramissa.
Amirkhanin nimi nousi esiin viime kesänä, kun laulaja Mira Luotioli kertonut PMMP-dokumentissa joutuneensa tv-sarjan kuvauksissa seksuaalisen väkivallan uhriksi. Luoti ei kertonut sarjan nimeä.