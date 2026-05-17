Ratamoottoripyöräilyn MotoGP-luokan Katalonian osakilpailu keskeytyi punaisilla lipuilla rajun peräänajon takia.
Tilanne tapahtui sunnuntain kisan puolivälissä, kun KTM:n Pedro Acosta menetti nopeasti moottoritehonsa suoran lopulla.
Acosta yritti varoittaa takaa tulevia, mutta Gresini Racingin Alex Marquez rysäytti hänen peräänsä kovalla vauhdilla. Molemmat pyörät lensivät törmäyksestä ilmaan.
Marquezin ajokista irronnut pyörä osui Fabio Di Giannantonioon kaataen VR46-kuskin maahan.
Kaikki osallisina olleet kuljettajat olivat onnettomuuden jälkeen tajuissaan, mutta Marquez jouduttiin viemään ambulanssilla sairaalahoitoon. Hänen voinnistaan ei ole annettu tarkempia tietoja.
Katalonian GP käynnistettiin punaisten lippujen uudelleen kierroksen 11 tilanteesta, mutta keskeytettiin jälleen punaisilla lipuilla usean kuljettajan joukkokolarin takia.