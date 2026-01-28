SDP on ajautunut yhä syvemmälle häirintäkriisiin. Mistä eduskuntaryhmän karmea tilanne johtuu? Tähän kysymykseen etsitään vastausta MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa tänään kello 19.30.
Häirintäkohu sai alkunsa pari viikkoa sitten, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kertoi Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.
Myöhemmin SDP:n kansanedustajat Marko Asell, Kim Berg ja Jani Kokko pyysivät julkisesti anteeksi epäasiallista käytöstään.
Tänään otsikoihin nousi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen, jonka käytöksestä on esitetty rajuja syytöksiä: julkista nolaamista, huutamista ja itkettämistä.
Asia nousi esille STT:n eduskunta-avustajille tekemästä kyselystä sekä demaritoimijoiden haastatteluista. Viisi nimetöntä lähdettä kuvaa STT:n jutussa Tuppuraisen huutaneen epäasiallisesti ja toimineen jopa nöyryyttävillä tavoilla.
– Tuppurainen nöyryyttää SDP:n eduskuntaryhmän kokouksissa sekä avustajia että kansanedustajia. Hän nolaa ihmisiä julkisesti, yhdessä STT:n saamassa nimettömässä kyselyvastauksessa sanotaan.
Tuppurainen on kiistänyt väitteen julkisesta nöyryyttämisestä ja sanoo pyrkineensä edistämään parhaansa mukaan avoimuutta ja keskustelevaa kulttuuria työyhteisössä.
– Tänään julkaistu STT:n juttu on loukkaava ja sisältää paljon väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa ja joissa on virheitä, Tuppurainen sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.
SDP:n tilanne nostetaan pöydälle MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa tänään kello 19.30, kun vieraaksi saapuu kovien syytösten kohteeksi joutunut SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
